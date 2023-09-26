В Баку сообщили о сдаче карабахскими армянами бронетехники и оружия

Вид на город Степанакерт. Архивное фото

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что по условиям договоренностей 20 сентября карабахские армяне по состоянию на 9:00 мск сдали азербайджанской стороне, в частности, 47 артиллерийских орудий, 22 единицы бронетехники, 909 единиц стрелкового оружия и гранатометов.

“Обнародована информация по состоянию на 10:00 26 сентября о военной технике, вооружении и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана. Согласно информации минобороны, на данный момент конфисковано: стрелковое оружие и гранатометы (909), артиллерийские орудия (47), средства ПВО (165), боеприпасы (251 308), снаряжение и принадлежности (1 674), оптические и другие приборы (154), бронетехника (22), автомобильная техника (75), прицепы (21)”, – сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее “антитеррористическими мероприятиями локального характера” для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

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