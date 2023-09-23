В Белом доме уверены, что конгресс продолжит финансово поддерживать Украину - ГОРНЯК22

Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото

Администрация США с оптимизмом смотрит на перспективы продолжения двухпартийной поддержки Украины со стороны конгресса, от которого зависит выделение бюджетных средств на дальнейшую помощь, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказался гарантировать одобрение очередного запроса на 24 миллиарда долларов и не стал предоставлять капитолийскую трибуну Владимиру Зеленскому, который на этой неделе побывал в Вашингтоне. «”Мы ценим двухпартийную поддержку финансирования Украины. Мы настроены оптимистично по поводу ее продолжения”, – сказала Жан-Пьер, добавив, что Белый дом продолжит убеждать скептиков в конгрессе.

Она назвала “по-настоящему важной” состоявшуюся накануне в Белом доме встречу президента США Джо Байдена с Зеленским. “Она послала сильный сигнал миру, что мы продолжим поддерживать Украину… Мы будем с ней сколько потребуется”, – сказала Жан-Пьер.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО “играют с огнем”, поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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