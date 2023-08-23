В Британии разразился скандал из-за украинских беженцев

Девушка с плакатом “Беженцам всегда рады” на улице Лондона. Архивное фото

Жители прихода Лангтофт в английском Линкольншире “пришли в ярость” из-за покупки местными властями 12 домов для украинских и афганских беженцев, пишет Daily Mail.

На приобретение недвижимости местный Совет потратил около 1,8 миллиона фунтов стерлингов (около 215 миллионов рублей), из-за чего жители выразили протест. Они считают, что власти должны отдавать приоритет местным жителям, которые ждут жилье от государства, а также тем, кому нужно улучшить жилищные условия.

Местная жительница, 74-летняя Лиз Джарман, заявила Daily Mail, что живущим в Лангтофте “не дали ни одного шанса” купить дом в указанном комплексе. “Нас просто игнорируют. Не то чтобы я против беженцев – я их приветствую – но как Совет может это сделать?” – задалась вопросом она.

По словам Джарман, в округе много местных жителей, которые испытывают трудности, есть и бывшие военные, которые “отдали бы все, что получить дом”. Другой житель, пожелавший остаться неизвестным, сказал: “У нас есть люди, которые изо всех сил пытаются подняться по “жилищной лестнице”, но, тем не менее, они находят место для беженцев”, – пожаловался он.

При этом ряд других жителей Лангтофта поприветствовал решение властей. Так, 44-летний Лиам Доддс заявил, что, “вероятно, это отчаявшиеся семьи, которые хотят передохнуть”, а выделение дорогостоящего жилья – “это самое малое”, что можно для них сделать.

Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне военной спецоперации России на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев – бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.

Взято отсюда

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