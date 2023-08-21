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В бундестаге призвали ускорить решение по передаче Украине ракет Taurus

редактор01 mins

Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото

Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поприветствовала в понедельник достигнутые договоренности о поставках Украине истребителей F-16 Нидерландами и Данией.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут Киеву 42 истребителя данного типа.

“Я очень рада, что Дания и Нидерланды пообещали это Украине”, – сказала Штрак-Циммерманн радиостанции Deutschlandfunk. Она также снова призвала ускорить принятие решение по передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus, что обсуждается в Германии уже на протяжении нескольких месяцев.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

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