07.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Такого, как Путин: какие песни посвящали президенту страны
Новости Алтай
Уличные бои и ракетные обстрелы. В Израиле начались бои с боевиками ХАМАС
Новости Алтай
“Из этого мальчишки выйдет толк”. Владимиру Путину исполнилcя 71 год: архивные фото
Новости Алтай
“Хамас” заявил о начале военной операции против Израиля
Новости Алтай
В Бийске мужчина перевёл деньги мошенникам, угрожавшим его семье
Новости Алтай
Томенко провел совещание по вопросам готовности муниципалитетов к зиме

Коллекция категорий

Бизнес163 Новости
Здоровье339 Новости
Новости Алтай1489 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование172 Новости
Общество401 Новости
Объявления80 Новости
Политика322 Новости
Спорт227 Новости
Платим за интересные новости!

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал тревоги в Харьковской и Полтавской областях прозвучал в 23.48 (совпадает с мск), а через несколько минут в Черниговской и Сумской.

Ранее вечером сигнал тревоги звучал в Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.

Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости