В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал тревоги в Харьковской и Полтавской областях прозвучал в 23.48 (совпадает с мск), а через несколько минут в Черниговской и Сумской.

Ранее вечером сигнал тревоги звучал в Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.

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