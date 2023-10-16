В Эквадоре Даниэль Нобоа победил на выборах президента

Выборы президента Эквадора выиграл кандидат от альянса “Национальное демократическое действие” Даниэль Нобоа, сообщила глава ЦИК Диана Атамаинт.

“На данный момент по итогам подсчета более 90% голосов Даниэль Нобоа набирает 52,29%, Луиса Гонсалес – 47,71%. Эти данные… необратимы, у Эквадора президент Даниэль Нобоа”, – сказала она.

Заявление Атамаинт транслировалось в Twitter национального избирательного совета.

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