04.10.2023

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“В это воскресенье”: Шольца ждет историческое фиаско

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 в Нью-Дели. Архивное фото

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и его Социал-демократической партии (СДПГ) грозит историческое фиаско на выборах в двух важных регионах Германии, говорится в статье N-TV.

Как напоминает телеканал, в воскресенье пройдут местные выборы в федеральных землях-“тяжеловесах” — Баварии и Гессене, чье население составляет 19 миллионов человек. При этом опросы предсказывают “двойное фиаско” и “настоящий разгром” для СДПГ, а в партии канцлера, “скорее всего, будет пожар”.

Так, в Баварии партия Шольца рискует занять пятое место, а в Гессене — четвертое. При этом ее может обогнать не только оппозиционный блок ХДС/ХСС, но также “Зеленые” и правая “Альтернатива для Германии” (АДГ).

“Для Олафа Шольца воскресный вечер, скорее всего, станет худшим моментом в его канцлерстве. Крах СДПГ на выборах напрямую отражается на результатах опросов о канцлере и его “светофорном” (коалиционном. – ред.) правительстве”, – пишет N-TV. В настоящий момент 79 процентов немцев недовольны работой правительства.

Кроме того, можно ожидать, что в воскресенье вновь громко разгорится спор между членами правительственной коалиции, а давление общества в пользу политических изменений в Берлине, вероятно, значительно возрастет. “СДПГ столкнется с шоковыми волнами неуверенности в себе. Это начало борьбы за выживание для Олафа Шольца”, – указывает телеканал.

При этом у Шольца, как отмечает N-TV, есть три варианта действий. Во-первых, канцлер может использовать “разгром” на выборах для перезагрузки кабинета министров. Во-вторых, ему придется сделать “политический разворот” по трем ключевым вопросам: миграции, промышленной и энергетической политике.

“В-третьих, Шольц, конечно, мог бы сделать то, что он всегда делал в кризисных ситуациях: промолчать и кое-как перебиваться. Эта стратегия могла бы продолжать работать для него еще несколько месяцев, чтобы просто сохранить свою власть. Но его канцлерство определенно закончится в 2025 году”, – говорится в материале.

При этом для Германии это означало бы агонию, углубление разногласий и “дальнейшее усиление правого популизма”, резюмирует N-TV.

Как ранее показали результаты исследования института Insa, число немцев, поддерживающих правящую коалицию, достигло очередного минимума со времен выборов 2021 года. Общий уровень поддержки правящей коалиции составил лишь 37%, что стало самым низким уровнем (минус 15%) со времен прошлых выборов. Самыми популярными политическими силами остаются Христианско-демократический союз (ХДС), за который проголосовали бы 27% избирателей, и “Альтернатива для Германии” с 22%.

Взято отсюда
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