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В Германии забили тревогу после заявления Путина о Зеленском

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В Германии забили тревогу после заявления Путина о Зеленском

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото

Читатели издания Die Welt раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского об ударах по России.

Ранее Зеленский заявил, что если по инфраструктуре Украины будут наносить удары, то “ВСУ ответят”.

“Пусть лучше вспомнит слова Путина о готовности России к переговорам, пока не поздно”, — написал один из комментаторов.

“Зеленскому следует, наконец, отменить свой указ об отказе от переговоров с Россией и начать договариваться”, — отметил другой.

“В таком случае точно нельзя поставлять Украине ракеты Taurus”, — поддержал третий.

“Единственное, что произойдет, это то, что он снова потребует больше денег”, — поделился мнением еще один пользователь.

“Если верить западным СМИ, то вы уже нанесли удар по инфраструктуре, но не России, а Германии, разрушив “Северные потоки”, — заключили читатели.

Россия не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также указывали на отсутствие в настоящее время предпосылок для перехода ситуации на Украинев мирное русло, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.

В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от участия в обсуждениях по урегулированию украинского кризиса.

новости Алтайский
Взято отсюда
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