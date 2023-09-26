В Госдуме призвали уничтожать беспилотники НАТО в Черном море

Вид на Черное море. Архивное фото

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить разведывательные самолеты и стратегические беспилотники НАТО в Черном море законной целью для уничтожения за координацию украинских атак на Крым.

США и их союзники по НАТО с начала года в три раза нарастили число разведывательных полетов в районе Крыма – с 7 до 21 в неделю, следует из данных на портале Flightradar24, проанализированных РИА Новости. Речь идет об разведывательных самолетах и стратегических беспилотниках. «”После или во время их полетов происходят странные вещи, и я не думаю, что это совпадение. Начинаются атаки беспилотников и ракет со стороны украинских террористов, идет обстрел мирных городов Крыма. Поэтому можно сделать вывод, что разведывательные беспилотники НАТО участвуют и координируют нападение на Россию. Поэтому считаю, что все военные разведывательные самолеты и стратегические беспилотники стран НАТО в Черном море нужно объявить законной целью, они подлежат уничтожению, или же принуждать их к посадке”, – сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, “западная публика” должна понимать, что любая агрессия в отношении России обернется для них куда худшими последствиями.

Кроме того, депутат предложил признать стороной конфликта на Украине причерноморские страны, которые предоставляют беспилотникам НАТО свое воздушное пространство для ведения разведки и координации украинских атак на Крым.

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