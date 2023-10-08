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В ХАМАС заявили, что выпустили ракеты по аэропорту Бен-Гурион

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Архивное фото

Бригады “Аль-Кассам” (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.«”Бригады “Аль-Кассам” выпустили ракетный залп по сионистскому (израильскому – ред.) аэропорту имени Бен-Гуриона в ответ на продолжающиеся преступления и обстрелы гражданских домов”, – говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.

Бригады также сообщили, что выпустили 100 ракет в направлении города Ашкелон на юге Израиля.

Израильская армия одновременно с этим заявила, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, сработали в центральной части Израиля.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы” против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.

Бригады “Аль-Кассам” (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

Взято отсюда
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