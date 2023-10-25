В Израиле назвали сложности, стоящие перед ЦАХАЛ в операции против ХАМАС

Израильские БТР направляются к границе сектора Газа. Архивное фото

Экс-премьер Израиля Эхуд Барак в интервью изданию Newsweek назвал четыре обстоятельства, которые могут создать сложность для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, включая риск эскалации, ситуацию с заложниками и вопрос о необходимости соблюдения норм международного права.

В первую очередь экс-премьер выделил большое число заложников, удерживаемых ХАМАС.

“По многим причинам вопрос заложников намного более сложный, чем в предыдущие столкновения… Количество людей, тот факт, что, вероятно, более четверти из них имеют не только израильские паспорта, но и заграничные паспорта, они являются гражданами США, Великобритании или Европы, а некоторые – даже гражданами Таиланда или Непала”, – сказал он.

По словам Барака, операция по освобождению таких масштабов требует очень большого объема разведданных для точности проведения.

Во-вторых, экс-премьер обратил внимание на большую поддержку Палестины в арабском и мусульманском мире, что может привести к эскалации конфликта.

“У нас нет заинтересованности в распространении (конфликта – ред.) на север. Я бы не советовал “Хезболлах” или Ливану вмешиваться, но это вне нашего контроля”, – считает он. В то же время, по мнению Барака, присутствие американских сил в регионе носит некий сдерживающий фактор.

Помимо этого, экс-премьер заявил, что Израилю нужно заранее подумать, кому будет передана власть в случае победы над ХАМАС в секторе Газа. По его словам, Израиль не планирует возвращаться “в весь сектор Газа в течение следующих 10, 20 лет или около того”. По мнению Барака, одним из потенциальных кандидатов на роль новой власти в Газе является Палестинская национальная администрация (ПНА) во главе с Махмудом Аббасом.

Ранее в ряде израильских СМИ начали утверждать, что Израиль рассматривает возможность восстановления власти ПНА в анклаве после ликвидации ХАМАС. Однако позднее газета Times of Israel сообщила, что в Израиле заявили, что не собираются делать этого.

В-четвертых, Барак выделил такую сложность, как “обязательство Израиля соблюдать международное право”.

“Существуют законы войны, и это является ограничением”, – отметил он. При этом Барак предупредил, что негативная реакция по поводу жертв среди гражданского населения может создать угрозу “всеобщей поддержки, которую сейчас” имеет Израиль.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции “Потоп Аль-Аксы”. После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН “двугосударственной” формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

новости Локтевский

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