В Израиле заявили, что отправлять в Газу нужно лишь “сотни тонн взрывчатки”

Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что пока палестинское движение ХАМАС не освободит заложников, единственное, что должно быть отправлено в Газу, – это “сотни тонн взрывчатки”, а не гуманитарная помощь.«

"До тех пор, пока ХАМАС не освободит удерживаемых им заложников, единственное, что должно быть отправлено в Газу, – это сотни тонн взрывчатки от военно-воздушных сил, и ни грамма гуманитарной помощи", – приводит портал Ynet слова министра. Сообщение было опубликовано вскоре после первых сообщений об атаке больницы в секторе Газа, которая, по данным минздрава анклава, унесла жизни более 500 человек.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции “Потоп Аль-Аксы”. После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН “двугосударственной” формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

Горняк22

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