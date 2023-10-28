В Карагандинской области назвали предварительную причину аварии в шахте

Шахта имени Костенко АО “АрселорМиттал Темиртау” в Карагандинской области Казахстана, где произошел пожар

Предварительными причинами аварии на шахте имени Костенко компании “АрселорМиттал Темиртау” в Карагандинской области, в результате которой погибли 33 человека, стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси, сообщил на брифинге для СМИ аким (губернатор) Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев.

“Предварительная версия говорит о том, что на лаве (шахты – ред.) произошло возгорание. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. Все пострадавшие находятся под медицинским наблюдением”, – информировал Булекпаев.

По его словам, в результате аварии погибли 33 человека, 13 горняков числятся без вести пропавшими. Их поиски продолжаются.

“Произошел взрыв метано-воздушной смеси, воздействие ударной волны продуктов взрыва – все это вкупе привело к такому большому количеству жертв”, – сказал на брифинге первый заместитель директора карагандинского филиала ТОО “Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб” Геннадий Силинский.

Он отметил, что взрыв в шахте произошел после сообщения о возгорании.

“Сила взрыва была такая, что вышла из строя система телекоммуникации на западном и восточном блоках. Под ударную волну попал не только аварийный участок, но и лава К2, которая на восточном блоке. Дальность распространения ударной волны составила более 2 километров”, – сообщил Силинский.

Пресс-служба президента Казахстана в субботу сообщила, что в связи с трагедией на шахте имени Костенко 29 октября объявлен Днем общенационального траура. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия, которую возглавил премьер-министр республики Алихан Смаилов.

Генеральной прокуратурой республики по факту аварии начато досудебное расследование по статье “Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ”, сообщила пресс-служба ведомства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией “АрселорМиттал Темиртау”, на шахте которой в августе этого года также произошло ЧП: в результате пожара погибли пять горняков.

АМТ входит в группу “АрселорМиттал”, которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.

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