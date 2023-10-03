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В Киеве и пяти областях объявили воздушную тревогу

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото

. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 04.04 (совпадает с мск), а начиная с в 03.52 – в пяти областях страны.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.

Взято отсюда
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