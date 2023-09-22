В Китае указали на единственный путь к разрешению конфликта на Украине - ГОРНЯК22

Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото

Прекращение огня и начало мирных переговоров – единственный путь к решению украинского кризиса, Китай поддерживает все усилия, направленные на решение кризиса, готов продолжить играть в этом конструктивную роль, заявил зампредседателя КНР Хань Чжэн.

“Общение и диалог являются важным средством достижения международного сотрудничества в области безопасности. Так и с конфликтующими сторонами. Прекращение огня и начало мирных переговоров – единственный путь к решению украинского кризиса. Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное решение украинского кризиса, продолжит играть конструктивную роль в скорейшем достижении установления мира”, – сказал Хань Чжэн, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Он также отметил, что вопросы безопасности во всех странах взаимосвязаны и влияют друг на друга.

“Мы должны принимать во внимание разумные озабоченности в области безопасности всех стран, разрешать разногласия и споры мирным путем, посредством диалога и консультаций”, – подчеркнул Хань Чжэн.

В Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Взято отсюда

Источник