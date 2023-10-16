16.10.2023

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В КНДР обвинили Японию в подготовке к агрессивной войне

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото

Модернизация японских сил самообороны нацелена на подготовку к агрессивной войне и новое вторжение на Корейский полуостров, говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) без указания авторства.

В начале октября министр обороны Японии заявил в ходе визита в США, что Токио ускорит на год оснащение сил самообороны американскими ракетами “Томагавк” и планирует поставить их на вооружение уже в 2025, а не в 2026 году.

“Военные расходы, ежегодно бьющие рекорд, вооружение наступательными сверхсовременными военными оснащениями, в том числе авианосцем и новейшими истребителями-невидимками, и завершение военной оперативной подготовки в сферах космоса, киберпространства, электромагнитных волн – все это нацелено на подготовку к ведению агрессивной войны”, – говорится в сообщении агентства.

Как передает ЦТАК, договор между США, Японией и Южной Кореей о совместных военных учениях нацелен “на отработку повторного вторжения” на Корейский полуостров.

Намерение Японии приобрести “Томагавки” было зафиксировано в принятых в прошлом декабре трех документах по безопасности: “Стратегии обеспечения национальной безопасности”, которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; “Стратегии национальной обороны”, которая обозначает цели и средства обороны, и “Плане обеспечения обороноспособности” – он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.

В “Стратегии обеспечения национальной безопасности” и “Стратегии национальной обороны” прописано обладание “возможностями ответного удара”, подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. В этом смысле это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии.

новости Алтайский
Взято отсюда
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