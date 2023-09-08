В конгрессе США назвали возможные сроки голосования по импичменту Байдену

Американский флаг в здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото

Голосование по объявлению импичмента президенту США Джо Байдену может состояться уже в середине этого месяца, заявил глава комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер в интервью телеканалу Newsmax.

Ранее конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявила, что большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джо Байдену.

“Я думаю, что палата представителей проголосует в сентябре. Все зависит от (спикера нижней палаты конгресса – ред.) Кевина Маккарти…, мы с ним беседовали несколько раз.”, – заявил Комер, отметив, что, по его мнению, у республиканцев достаточно голосов для начала расследования.

Он добавил, что возможное расследование может внести вклад в получение полезной информации от таких федеральных агентств, как Национальный архив и Служба внутренних доходов.

Комер также подчеркнул, что информация об общении Байдена со своим сыном Хантером под псевдонимами о зарубежных деловых операциях сыграла решающую роль в настрое членов Республиканской партии касаемо перспектив расследования.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее высказался в поддержку голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента Байдену на фоне сообщений о возможности ее запуска без голосования.

Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдену. По его словам, семья президента США вовлечена в “культуру коррупции”.

Маккарти заявлял, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отмечал высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для расследования в отношении президента.

Взято отсюда

Источник