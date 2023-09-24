В МИД Белоруссии назвали глобальный продовольственный кризис рукотворным

Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото

Глобальный продовольственный кризис является рукотворным, заявил в субботу министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН. «”Где здравый смысл нам особенно необходим, так это в нахождении путей разрешения глобального продовольственного кризиса. В мире достаточно продовольствия для всех, и в то же время миллионы людей голодают. Это противоречие является результатом незаконных односторонних санкций, которые западные государства вводят в нарушение Устава ООН против неугодных им стран или в целях получения преимуществ в конкурентной экономической борьбе”, – сказал Алейник.

Он обратил внимание, что санкции ограничивают возможности в экспорте удобрений и продовольствия в развивающиеся государства, которые более всего в них нуждаются. «”Следовательно, глобальный продовольственный кризис является рукотворным, а не системным. Как таковой его легко разрешить – необходимо лишь устранить незаконные барьеры. Страны, поставившие преграды, должны их убрать. И это касается не только глобальной продовольственной безопасности, но и всех других направлений международной жизни”, – заявил глава МИД Белоруссии.

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