В МИД Белоруссии выступили за расширение категории постоянных членов СБ ООН

Заседание СБ ООН . Архивное фото

Расширение категории постоянных членов Совета безопасности ООН отвечает современным геополитическим реалиям, заявил в субботу министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН. «”Совет (безопасности ООН) не отражает сегодняшние геополитические реалии. Три из пяти его постоянных членов являются представителями Запада. Они не заинтересованы в изменении статус-кво в мире. Как следствие, совет не выполняет свои функции мира по поддержанию международного мира и безопасности. Только более представительный и демократичный орган справится с этой задачей. Поэтому расширение категории постоянного членства за счет крупных развивающихся государств Азии, Африки, Латинской Америки является императивом времени”, – сказал Алейник.

Дипломат напомнил, что Россия и Китай поддерживают такую реформу Совбеза ООН. Министр призвал остальных трех членов органа признать новые реалии и согласиться закрепить их.

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