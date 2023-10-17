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В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Украинские пожарные. Архивное фото

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области, сообщает украинское издание “Зеркало недели”. «”Одесса, местные паблики сообщают о взрывах в области”, – говорится в сообщении издания.

Ранее воздушная тревога звучала в Харьковской и Одесской областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.

город Горняк
Взято отсюда
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