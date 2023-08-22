В ООН рассказали о внесудебных казнях в Афганистане

Боевики Талибана* на улице Кабула. Архивное фото

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) заявляет, что задокументировала более 200 внесудебных казней бывших чиновников и силовиков после прихода к власти талибов (движение “Талибан”*).

“МООНСА задокументировала по меньшей мере 218 внесудебных казней бывших чиновников и членов сил национальной безопасности после прихода “Талибана”* к власти в Афганистане”, – говорится в опубликованном во вторник заявлении на сайте организации.

По информации миссии ООН, преследованиям подверглись бывшие члены полиции, вооруженных сил и Управления национальной безопасности Афганистана. В большинстве случаев их ненадолго брали под стражу, после чего убивали, или же они погибали в заключении. Часть лиц увозили в неизвестном направлении и казнили там, не отдавая тела семьям. Всего задокументировано более 800 случаев нарушения прав человека в отношении политических противников власти “Талибана”*.

Как заявляют в миссии, действия “Талибана”* носят незаконный характер и противоречат озвученным в 2022 году заявлениям об амнистии для политических противников новой власти. Миссия призывает правительство Афганистана конкретизировать условия амнистии и обеспечить ее соблюдение наряду с проведением прозрачного расследования случаев нарушения прав человека в отношении представителей бывшего правительства и сил национальной безопасности.

Комментарием властей Афганистана РИА Новости пока не располагает.

В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления “Талибана”* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

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