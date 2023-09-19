В Сети пришли в шок от неожиданной встречи Зеленского в США - ГОРНЯК22

Пользователи соцсети X возмутились встречей Зеленского с ранеными украинскими солдатами в одном из американских госпиталей.«”Все для тебя — пиар-возможность”, — отметил Anna.

“Война настолько опасна, что ты можешь оставить своих солдат, чтобы клянчить у США еще больше денег, после того как миллиарды уже отправили?” — возмутился KC.

“Ты проиграешь, а твои люди будут страдать. Проваливай”, — прокомментировал The Canadian Mom.

“Какого черта… Почему его солдаты лечатся здесь? Почему они, скажем, не в Германии, которая сильно ближе?” — спросил TXIndep1836.

“Убирайся к черту из моей страны, нам здесь не нужны ваши нацистские солдаты, никаких больше денег для тебя”, — разозлился Saving America.

Зеленский в соцсетях сообщил, что накануне прибыл в Вашингтон. В одной из его публикаций в X указано, что первым делом он отправился в больницу Статен-Айленд Юниверсити в Нью-Йорке, где находятся раненые солдаты ВСУ. Украинский лидер также отметил, что провел награждение медицинского персонала.

Взято отсюда

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