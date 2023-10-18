В США объяснили, что приготовил ХАМАС для израильской армии

Члены движения “Хамас”. Архивное фото

Израильская армия будет уничтожена в случае начала наземной операции в секторе Газа, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

“Если израильтяне отправятся в Газу, я буду с вами совершенно откровенен, они умрут. Они умрут в таком количестве, которого израильтяне раньше не видели”, — заявил эксперт.

По мнению Риттера, ХАМАС готов к наземной операции и нарочно заманивает Израиль в “смертельную ловушку”.

Аналитик выразил уверенность в том, что американский президент Джо Байден осознает не только невозможность победы Израиля, но и неспособность США помочь ему в случае втягивания в конфликт ливанского движения “Хезболлах” и Ирана.«

"У нас нет для этого сил. Поэтому нам нужно покончить с этим конфликтом сейчас. Вот, что президент собирается сказать Израилю", — отметил Риттер.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции “Потоп Аль-Аксы”. После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

новости Локтевский

Взято отсюда

Источник