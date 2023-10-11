11.10.2023

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В США предупредили об угрозе разгрома Израиля

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

США должны поддерживать Израиль, который при ряде условий может потерпеть поражение, такое мнение выразил бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19FortyFive.

“Без поддержки Америки Израиль будет полностью разбит, если поддерживаемая Ираном “Хезболла” начнет продолжительную кампанию террора в то время, когда Израиль воюет с ХАМАС”, — написал он.

Аналитик также выразил обеспокоенность тем, что, “потеряв Израиль”, США могут проиграть Китаю за влияние на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы” против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа.

город Горняк
Взято отсюда
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