Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

США должны поддерживать Израиль, который при ряде условий может потерпеть поражение, такое мнение выразил бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19FortyFive.

“Без поддержки Америки Израиль будет полностью разбит, если поддерживаемая Ираном “Хезболла” начнет продолжительную кампанию террора в то время, когда Израиль воюет с ХАМАС”, — написал он.

Аналитик также выразил обеспокоенность тем, что, “потеряв Израиль”, США могут проиграть Китаю за влияние на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы” против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа.

город Горняк

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