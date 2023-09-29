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В США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото

Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы исключить помощь Украине из бюджета Пентагона и проводить ее отдельным законопроектом.

За предложение, призванное упростить принятие военного бюджета, проголосовали 217 конгрессменов, против были 211.

Инициатива предполагает вынесение в отдельный законопроект ассигнование 300 миллионов долларов на военную помощь Украине, включая 20 миллионов на контроль за ее использованием.

Конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин назвала итоги голосования “победой американского народа и дела мира”.

“Неделями я призывала вывести финансирование Украины за счет средств налогоплательщиков из НАШИХ бюджетных законопроектов. Во вторник я протестовала на ступенях Капитолия. Сегодня вечером палата откликнулась на мой призыв”, – написала она в социальной сети Х.

Взято отсюда
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