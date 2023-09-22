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В странах СНГ планируют развернуть средства ПРО - ГОРНЯК22
22.09.2023

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В странах СНГ планируют развернуть средства ПРО

ГОРНЯК2201 mins

ЗРК С-400 “Триумф”. Архивное фото

В странах СНГ планируется развернуть средства противоракетной обороны (ПРО), сообщил замглавкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов по итогам 57-го заседания координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран содружества, прошедшего в Туле. «”Не прекращается интегрирование в состав региональных систем ПВО сил и средств, способных решать задачи воздушно-космической обороны, а также разработка и реализация программ оснащения войск противовоздушной обороны государств-участников СНГ перспективными средствами ПВО и ПРО”, – сказал генерал, который является заместителем председателя комитета.

По его словам, эти “мероприятия направлены на завершение практической реализации межгосударственных соглашений о создании региональных систем ПВО в регионах коллективной безопасности и международной правовой базы сотрудничества в рамках объединенной системы ПВО СНГ”.

На сегодняшний день в странах объединенной системы ПВО СНГ – России, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане – системы ПРО имеются только у России и Белоруссии.

У России ПРО представлена различными зенитными ракетными комплексами, включая противоракеты шахтного базирования, а также радиолокационными станциями системы предупреждения о ракетном нападении. У Белоруссии к системам ПРО относятся недавно поставленные Россией комплексы большой дальности С-400 “Триумф”, а также их средства обнаружения.

Согласно информации на сайте Минобороны России, в отечественной классификации под ПРО в первую очередь понимается система защиты от баллистических целей, в том числе от боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет.

Взято отсюда
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