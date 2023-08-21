В Таиланде создали коалицию для формирования нового правительства

Бангкок, Таиланд. Архивное фото

Таиландская политическая партия “Пхыа Тхаи”, вторая по количеству депутатов в парламенте страны по результатам майских выборов, объявила о создании коалиции из 14 партий для формирования нового правительства. Пресс-конференцию лидеров и представителей 14 партий коалиции транслировал в прямом эфире телеканал Thai PBS.

В новую коалицию, помимо возглавившей ее “Пхыа Тхаи”, вошли еще 13 партий – как те, которые в предыдущем составе парламента состояли в оппозиционном блоке вместе с “Пхыа Тхаи”, так и входившие в прежнюю правящую коалицию, следует из совместного заявления 14 партий.

Все партии новой коалиции планируют поддержать во вторник кандидатуру выдвинутого ранее “Пхыа Тхаи” на пост премьер-министра Сеттхи Тхависина на совместном голосовании обеих палат парламента по выборам главы правительства, заявили лидеры 14 партий.

“Мы обладаем достаточным большинством, чтобы победить”, – заявил на пресс-конференции лидер партии “Пхыа Тхаи” доктор Чоланан Сикео на вопрос журналистов о количестве голосов депутатов и сенаторов, на которое рассчитывает партия на выборах премьера.

Нижняя, выборная палата таиландского парламента состоит из 500 депутатов, верхняя, назначаемый сенат – из 250 сенаторов.

По заявлению, сделанному Сикео на пресс-конференции, новая коалиция из 14 партий контролирует 317 депутатских мандатов. Таким образом, коалиции будет достаточно 59 дополнительных голосов, скорее всего – голосов сенаторов, чтобы провести своего кандидата на пост нового премьер-министра страны.

Парламентские выборы прошли в Таиланде 14 мая 2023 года. С того времени парламенту страны до сих пор не удалось сформировать новое правительство.