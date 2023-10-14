В Вашингтоне прошли митинги в поддержку Израиля и Палестины

Полицейские дежурят неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото

Митинги в поддержку обеих сторон палестино-израильского конфликта прошли в центре Вашингтона, передает корреспондент РИА Новости.

Оба протеста собрали как минимум несколько сотен человек: произраильский прошёл рядом с Белым домом (Freedom Plaza), пропалестинский – возле здания издания Washington post. Оба прошли мирно, полиция не вмешивалась.

Полиция Капитолия на фоне сообщений о готовящихся антиизраильских протестах ранее сообщила РИА Новости, что усиливает меры безопасности. В ФБР также заявляли агентству, что знают о возможных демонстрациях по всей территории США.

Пропалестинские митинги прошли не только в американской столице. К примеру, аналогичные акции состоялись в Чикаго, Нью-Йорке и Портленде.

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