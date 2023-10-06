В Запорожской области сообщили об активизации ВСУ на Ореховском направлении

Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки “Гиацинт-С” . Архивное фото

Украинские войска активизировались на Ореховском направлении, по ним отрабатывает фронтовая авиация, сообщил глава запорожского общественного движения “Мы – вместе с Россией” Владимир Рогов Telegram-канале.

“Как сообщают наши ребята, начиная с 22:00 боевики ВСУ пошли в очередное наступление на Ореховском направлении Запорожского фронта. Было замечено движение порядка 20 единиц бронетехники и большое количество живой силы противника в направлении наших позиций северней н.п. Копани”, – написал Рогов.

По его словам, на этом участке фронта идет бой высокой интенсивности.

“С обеих сторон работает тяжелая артиллерия и РСЗО. Наша фронтовая авиация отрабатывает по нацистам ФАБ-500”, – подчеркнул Рогов.

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