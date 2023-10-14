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Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС, заявил Сийярто

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Будапешт. Архивное фото

Венгрия не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Дипломат рассказал, что принятие нового закона об образовании на Украине привело к тому, что в школах с обучением на венгерском языке уроки стали проходить на нём лишь частично.

“Это неприемлемо. Это противоречит всем международным нормам. Это противоречит и европейским нормам. Поэтому когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины, Венгрия не сможет дать свое согласие, пока венграм не вернут их права”, – сказал Сийярто.

По его словам, количество занятий на венгерском языке снижается до уровня “между 20% и 40%”.

“К сожалению, эта ситуация очень печальная. Всё только ухудшается с 2015 года, поэтому, повторюсь, это не имеет ничего общего с войной. Начиная с 2015 года у нас идет перманентный конфликт с украинцами по этому поводу. Последние восемь лет мы постоянно спорим с ними, прося их вернуть венграм те права, которые у них были тогда. Мы не требуем чего-то большего. Мы лишь просим вернуть венграм права, которые уже них были восемь лет назад”, – подчеркнул министр.

Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.

горняк
Взято отсюда
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