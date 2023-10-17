Внимательно подумайте. В Китае предупредили США после слов Путина

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

Читатели китайского портала “Гуаньча” отреагировали на слова президента России Владимира Путина о том, что в случае агрессии Запада против Москвы это будет “совсем другая война”.

Как ранее отметил российский лидер, рекомендации конгресса США готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем, которые являются ядерными державами, нельзя назвать здоровыми мыслями. Как подчеркнул президент, Москва желает мира, но если Запад хочет вооруженного конфликта с ней, то это будет уже “совсем другая война”.

Публикация на портале, посвященная выступлению Путина, вызвала активный отклик читателей в комментариях.

“Внимательно подумайте над его словами — и вспомните, что Москва поиграла своими ядерными мускулами во время боевых действий с Киевом. Так неужели вам все равно будет казаться, что Россия пошутила и не стоит воспринимать заявления Путина всерьез?” – написал один из пользователей.

“Путин должен добавить, что если Соединенные Штаты действительно вступят в войну с Китаем и Россией, то ситуация в мире сложится такая же, какая сегодня наблюдается в секторе Газа. Перемены затронут и те места, где живут члены американского конгресса”, – заметил другой.

“Грубо говоря, боевые действия с Киевом — это всего лишь предостережение, необходимое, чтобы заставить врагов отойти подальше от порога”, – указал еще один читатель.

“Если Америка настаивает на том, чтобы зажечь свечку в туалете, то есть ищет смерти, мы ей в этом поможем!” – предупредил один из комментаторов.

“Китай отправляет в США торговые суда с недорогими, но качественными товарами, а американцы в ответ мчатся в Поднебесную с военными кораблями, начиненными авиабомбами!” – возмутился еще один пользователь.

“Учитывая желание воевать одновременно с Китаем и Россией, я думаю, что некоторые американские политики сравнимы с сумасшедшими японскими милитаристами прошлого”, – отметил другой читатель.

“США блефуют, давайте сначала посмотрим на Израиль. Увидим, есть ли у американцев возможности для поддержки двух конфликтов — на Украине и в Израиле — одновременно”, – добавил один из комментаторов.

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город Горняк

Взято отсюда

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