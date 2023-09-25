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Во Флориде убили аллигатора, державшего в пасти тело человека

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Дикий аллигатор во Флориде. Архивное фото

Четырехметрового аллигатора с телом погибшей женщины в пасти обнаружили и “гуманным образом” убили в американском штате Флорида.

Очевидец рассказал телекомпании CNN, что увидел аллигатора с “человеческим торсом” в пасти. «”Самец аллигатора длиной в 13 футов и 8,5 дюйма был гуманным образом убит и извлечен из канала. Сотрудники полиции… также достали оттуда останки скончавшегося взрослого человека”, – сообщили полицейские.

Управление шерифа округа Пинеллас пока не называет причину гибели 41-летней Сабрины Пекхэм, чьи останки извлекли из канала после того, как оттуда достали убитого аллигатора.

Взято отсюда
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