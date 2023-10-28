28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
Венгрия заявила о готовности принять у себя переговоры Москвы и Киева
Общество
Эксперт усомнился в улучшении отношений между США и КНР в обозримом будущем
Политика
Глава МИД Японии на встрече G7 попросила называть ее просто по имени
Политика
Венгрия заявила о готовности принять у себя переговоры Москвы и Киева
Политика
Эксперт усомнился в улучшении отношений между США и КНР в обозримом будущем
Мир
Во Франции призвали усилить безопасность в Хэллоуин из-за угрозы теракта

Коллекция категорий

Бизнес237 Новости
Здоровье526 Новости
Новости Алтай2580 Новости
Новости Горняк245 Новости
Образование268 Новости
Общество523 Новости
Объявления82 Новости
Политика507 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

Во Франции призвали усилить безопасность в Хэллоуин из-за угрозы теракта

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже. Архивное фото

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил всем префектам усилить меры по поддержанию безопасности и правопорядка 31 октября в Хэллоуин на фоне повышения уровня террористической угрозы в стране до максимального, сообщила в субботу газета Figaro со ссылкой на попавшие в её распоряжение документы.

Ранее во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. «”В телеграмме, адресованной всем префектам, министр внутренних дел призывает к максимальной бдительности в вечер Хэллоуина, поскольку “террористическая угроза находится на самом высоком уровне”, – говорится в сообщении издания.

Глава французского МВД призвал местные власти сохранять повышенную бдительность и в полной мере задействовать силы правопорядка 31 октября для избежания опасных, противоправных инцидентов, пишет Figaro.

В частности, Дарманен потребовал усилить мониторинг социальных сетей на предмет призывов к потенциально опасным собраниям людей, обеспечить безопасность в транспорте и принять превентивные меры “в отношении топлива и взрывчатых веществ” для избежания их противоправного использования, сообщает газета.

Тринадцатого октября 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации “Исламское государство”*. Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. После этого во Франции был введен наивысший уровень угрозы терактов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

Добавить комментарий

Похожие новости