Во Франции призвали усилить безопасность в Хэллоуин из-за угрозы теракта

Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже. Архивное фото

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил всем префектам усилить меры по поддержанию безопасности и правопорядка 31 октября в Хэллоуин на фоне повышения уровня террористической угрозы в стране до максимального, сообщила в субботу газета Figaro со ссылкой на попавшие в её распоряжение документы.

Ранее во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. «”В телеграмме, адресованной всем префектам, министр внутренних дел призывает к максимальной бдительности в вечер Хэллоуина, поскольку “террористическая угроза находится на самом высоком уровне”, – говорится в сообщении издания.

Глава французского МВД призвал местные власти сохранять повышенную бдительность и в полной мере задействовать силы правопорядка 31 октября для избежания опасных, противоправных инцидентов, пишет Figaro.

В частности, Дарманен потребовал усилить мониторинг социальных сетей на предмет призывов к потенциально опасным собраниям людей, обеспечить безопасность в транспорте и принять превентивные меры “в отношении топлива и взрывчатых веществ” для избежания их противоправного использования, сообщает газета.

Тринадцатого октября 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации “Исламское государство”*. Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. После этого во Франции был введен наивысший уровень угрозы терактов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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