“Воинствующий лай”. Во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за Израиля

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен использует воинственную риторику в своих заявления о ситуации в Израиле, написал лидер французской партии “Патриоты” Флориан Филиппо в соцсети Х.«

"О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен", — возмутился он.

По его мнению, Франция должна заботиться об израильском и палестинском гражданском населении, думать о деэскалации конфликта и продвигать меры, способствующие установлению мира в регионе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Тель-Авив и встретилась с премьером Израиля. Биньямин Нетаньяху поблагодарил ЕС за поддержку еврейского государства.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.

Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы”. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции “Железные мечи” против ХАМАС в секторе Газа. Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН “двугосударственной” формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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