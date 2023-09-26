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ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Запуск ракеты AGM-88 HARM c истребителя F-16C. Архивное фото

Украинские войска в 19.45 выпустили по Ленинскому району Донецка противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.45 – город Донецк (Ленинский район): выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM", – говорится в сообщении представительства в сообществе Вконтакте.

Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии соприкосновения.

Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.

Взято отсюда
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