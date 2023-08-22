Вучич настоял на исключении двух пунктов из декларации “Афинского саммита”

Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото

Президент Сербии Александр Вучич рассказал подробности с подписанием им декларации “Афинского саммита”, половина которой посвящена антироссийским заявлениям и Украине, по его словам, оттуда были убраны “два важных пункта”, неприемлемые для Сербии.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис устроил в понедельник неформальный ужин для лидеров стран Западных Балкан и стран ЕС в регионе с участием руководителей Евросоюза. На ужин был приглашен и Владимир Зеленский, при этом его приезд держался в секрете до последнего момента. По итогам были принята “Декларация Афинского саммита”. Как сообщал источник РИА Новости, Вучич настоял на том, чтобы из текста декларации убрали положения о призыве к введению санкций в отношении РФ.

“Все требовали как можно более острых формулировок, мы не можем как одна малая страна изменить то, что делают большие, но мы смогли попросить и добиться того, чтобы вещи…, которые противоречат нашей политике, чтобы они не оказались в тексте декларации. Это были два важных пункта, я об этом расскажу народу сегодня-завтра, когда будут силы и вернусь в Белград”, – заявил президент Сербии на брифинге во вторник.

Он выразил благодарность остальным 14 участникам неформального саммита за понимание позиции Сербии, что есть вещи, “которые мы в данный момент не готовы и не можем поддержать”. Вучич также указал, что в этом документе и любых других невозможно называть кого-то военным преступником без решения суда.

Сербский лидер рассказал, как прошел во вторник утром двусторонний разговор с Зеленским, который назвал “искренним, открытым, дружеским, конструктивным”, и выразил уверенность, что Белград успешно продолжит сотрудничество со страной, которая “никогда ничего не сделала против Сербии”.

Ранее он предположил, что признание Украиной независимости самопровозглашенной республики Косово, о возможности которого говорили представители украинского парламента, “стало бы большим ударом для Сербии”.

“Когда говорю, что думаю, что не будет такой перемены у украинцев, это мое “думаю” намного больше, чем просто “думаю”. Но я уполномочен и могу сказать только то, что уже сказал. А я почти уверен, что не будет изменения позиции Украины и она хочет иметь чистую правовую ситуацию, не говоря о том, что они ценят Сербию и сербский народ, как и мы не имеем ничего против Украины и украинского народа”, – подчеркнул Вучич.

Он добавил, что Белград поддерживает евроинтеграцию Украины и ожидает получения Киевом даты начала переговоров о вступлении в ЕС.

“Они (ЕС – ред.) сейчас, конечно, проталкивают Украину, это логично, потому что она воюет и делает работу за всех них – и должна получить какой-то стимул”, – указал президент Сербии.

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