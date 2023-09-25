Вучич планирует провести встречу с послом России из-за обострения в Косово

Президент Сербии Александр Вучич . Архивное фото

Президент Сербии Александр Вучич утром в понедельник проведет встречу с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне обострения в Косово и Метохии, сообщила администрация главы государства.

Вучич заявил в обращении вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По его словам, совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни.«”Президент Вучич встретится с послом РФ Александром Боцан-Харченко в понедельник, 25 сентября 2023 года, в 9.00 (10.00 мск) в здании генерального секретариата президента республики”, – сообщила администрация сербского лидера.

Вучич в воскресенье призвал международное сообщество помочь формированию сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.

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