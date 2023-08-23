Украине дали странный совет по поводу танков Abrams и Leopard

Танк Leopard. Архивное фото

Украине лучше не использовать полученные западные танки из-за способности российских войск их обнаружить ввиду “географических особенностей местности”, об этом говорится в статье в американском журнале Newsweek.

“Украине следует использовать свой старый танковый парк, чтобы прорваться через территорию, которую Россия тщательно заминировала”, — говорится в публикации.

Как заявил изданию бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс, Украина не должна использовать свои лучшие танки, чтобы не терять их на российских минных полях.«”Старые, менее совершенные танки, такие как советский Т-64 являются более расходными, а Leopard и Abrams будут более эффективны в случае прорыва через сильно заминированную территорию”, — добавил он.

По словам военного эксперта Марины Мирон, чьи слова приводит издание, для Украины слишком опасно использовать западные танки в Запорожской области: “не только из-за мин, но и потому, что у русских не возникнет проблем с их обнаружением из-за географических особенностей местности”.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Украина потеряла 415 танков и более 1,3 тысячи единиц бронемашин.

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