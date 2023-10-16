Украинские СМИ сообщили о втором за ночь взрыве в Миргороде

Украинские пожарные. Архивное фото

В городе Миргород Полтавской области второй раз за ночь прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания “Зеркало недели”. «”Миргород, местные паблики сообщают о мощном взрыве”, — говорится в публикации.

Ранее ночью издание уже сообщало о таких инцидентах в Миргороде, пригороде Днепропетровска, а также в городе Кропивницкий Кировоградской области. Во всех трех регионах тогда прозвучала воздушная тревога.

Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

новости Локтевский

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