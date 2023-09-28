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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Украинские пожарные. Архивное фото

В Черкасской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал “Общественное”.«

"В Черкасской области взрывы", — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в этом регионе и Кировоградской области объявили воздушную тревогу.

Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

Взято отсюда
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