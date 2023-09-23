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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - ГОРНЯК22
23.09.2023

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

ГОРНЯК2201 mins

Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото

Взрывы слышны в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщает издание “Страна.ua”. «”Сообщают о взрывах на окраинах Днепре (украинский официальный вариант названия Днепропетровска – ред.)”, – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. Ее объявили в 21.07 (совпадает с мск).

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране

Взято отсюда
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