Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком
Украинские пожарные. Архивное фото
Украинские СМИ сообщают о взрывах в городе Хмельницкий, в регионе объявлена воздушная тревога.
“В Хмельницком слышны звуки взрывов, передают корреспонденты Общественного”, – говорится в сообщении издания “Суспильне” (“Общественное”) в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Черновицкой, Иваново-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях Украины.
Горняк22
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