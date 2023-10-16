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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Украинские пожарные. Архивное фото

Украинские СМИ сообщают о взрывах в городе Хмельницкий, в регионе объявлена воздушная тревога.

“В Хмельницком слышны звуки взрывов, передают корреспонденты Общественного”, – говорится в сообщении издания “Суспильне” (“Общественное”) в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Черновицкой, Иваново-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях Украины.

Горняк22
Взято отсюда
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