Украинское эмбарго может стоить Польше до миллионы долларов в месяц - ГОРНЯК22

Рабочий в зернохранилище в Киевской области. Архивное фото

Возможное украинское эмбарго на ввоз овощей и фруктов может стоить Польше примерно 8,7 миллиона долларов в месяц – именно на такую сумму ежемесячно в этом году польские фермеры поставляли свою продукцию в соседнюю страну, следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинской таможни.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны, а министр экономики страны Тарас Качка заявлял, что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.

Согласно расчетам агентства, Украина за восемь месяцев текущего года импортировала из Польши 64,2 тысячи тонн овощей на 60,4 миллиона долларов и 9,4 тысячи тонн фруктов на 8,8 миллиона долларов.

В результате ежемесячно польские компании поставляли в соседнюю страну такой продукции в среднем на 8,7 миллиона долларов против 8,2 миллиона долларов годом ранее.

Основными пострадавшими от возможного эмбарго будут производители лука, на который приходится 23% от всех поставок польских овощей и фруктов на Украину в 2023 году, томатов (20%), мороженных овощей (12%), корнеплодов (12%) и капусты (9%). На польских экспортеров яблок, груш и айвы приходилось суммарно чуть меньше 8% от всей выручки в этом году.

Безболезненным эмбарго не будет и для Украины: Польша является главным источником импортных мороженных овощей (на польские компании приходится 83% поставок этого товара на Украину), яблок, груш и айвы (50%), корнеплодов (45%), бобовых овощей (33%) и лука (29%). Также Польша входит в топ-3 главных поставщиков томатов, капусты, салата-латука и цикория, огурцов и консервированных овощей.

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