Захарова заявила о русофобии как критерии вступления в ЕС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото

Кандидатом в Евросоюз можно стать, если выслужиться на ниве русофобии, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Гранаде глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что “членство в ЕС дается по заслугам стран-кандидатов”. По ее словам, доклад Еврокомиссии о готовности стран-кандидатов к членству в ЕС поступит в начале ноября, страны ЕС обсудят его затем на саммите в декабре.

“То есть уже и критерии отменили. Остались “заслуги”. Теперь приём в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать – выслужиться на ниве русофобии”, – написала Захарова.

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