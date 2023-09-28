“Запад отступает”. Во Франции указали на новое бегство НАТО из-за Украины

Церемония открытия армяно-американских учений Eagle Partner 2023. Архивное фото

Запад бежит с политического и военного фронтов из-за провала на Украине, пишет обозреватель Monde Сильви Кауфманн.«

"Вывод французских войск из Нигера, спустя два года после ухода американцев из Афганистана, говорит об отступлении Запада, которое носит не только военный, но и политико-дипломатический характер. Более того: конфликт на Украине составляет часть этого отступления и обостряет его последствия", — заявила Кауфманн.

Она добавила, что за одним бегством Запада скрыто следует подготовка к другому. Запад, по словам автора, вынужден идти на уступки по многим вопросам из-за неприятия его политики Глобального Юга. Конфликт на Украине, подытожила журналистка, усугубил эту тенденцию.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска до конца года покинут Нигер. Он также пообещал прекратить военное сотрудничество с нынешними властями страны, так как “они больше не хотят вести борьбу с терроризмом”.

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