Стены не могли привести в порядок больше 30 лет — в УК говорят, что и не должны были этого делать

Жительница девятиэтажки в Новосибирске отчаялась ждать ремонта в подъезде и решила сделать его сама. Обшарпанные стены напоминали развалины, а маляры не появлялись на лестнице как минимум с распада СССР. Вместе с соседками женщина уже привела в порядок первый этаж, и на достигнутом они не останавливаются. Наши коллеги из NGS.RU узнали, во сколько обошлось преображение старого подъезда жильцам и почему в управляющей компании уверены, что ремонтировать лестничные пролеты и площадки они не обязаны.

Дом № 209 на улице Зорге в Новосибирске построили в 1971 году. Когда он в последний раз переживал ремонт — большой и очень больной для его жильцов вопрос. Пенсионерка Ирина Сарапулова живет в панельной девятиэтажке 38 лет и сказать, когда лестницы и обшарпанные стены в последний раз приводили в порядок, затрудняется.

— В нашем подъезде последний ремонт был еще при советской власти, — припомнила Ирина Львовна. — У нас на четвертом этаже случился пожар, после этого сделали ремонт, и всё. Подъезд как после артобстрела.

На гнусное состояние стен и потолков, по ее словам, повлияли не только 50 лет эксплуатации, но и потоп. Около восьми лет назад в девятиэтажке перекрывали крышу, за лето рабочие управиться не смогли, а в октябре неожиданно зарядили дожди. Девятиэтажный дом залило аж до 5-го этажа, и если квартиры в порядок привели, потолки и стены в подъезде остались памятником стихии.

— Года 3 или 4 назад мы обратились в Кировскую УК, которая нас обслуживает. Они сказали: платите 2 года по 250 рублей в месяц. А у нас в подъезде живет много пенсионеров, одиноких бабушек, у которых после того, как они коммуналку заплатят, остается по 120 рублей в день — это и на таблетки, и на стирку, и на еду. Люди у нас отказались, — рассказала Ирина Сарапулова. — А тут я захожу в подъезд, а женщины на первом этаже стену обдирают и замазывают. Я их спросила: «Девочки, что это у вас за десант такой?» А они говорят: «Ну нет уже сил у нас на это смотреть».

Идея сделать ремонт собственными руками пришла в голову одной из соседок Ирины Львовны Татьяне. Она долго смотрела на окружающее безобразие, а потом, как она сама говорит, не выдержала. Изначально в планах было привести в порядок одну, самую обшарпанную стену, но потом у Татьяны нашлись помощники.

— На первом этаже был настоящий «бомжатник». Всё обшарпанное, облупленное, — говорит она. — Я долго про то, что надо самой всё отремонтировать, думала. Я 23 года тут живу, каждый день тут хожу. А потом ко мне девочки присоединились: одна Наташа, другая Наташа, Зина…

Вместе дело пошло и быстрее, и веселее. Ремонт жительницы сделали самый простой: замазали выбоины шпатлевкой, обновили краску. На первый этаж у Татьяны ушло 3 дня и 1,5 тысячи рублей, которые она заплатила за материалы из собственного кармана.

— Деньги я ни у кого не просила и не брала, покупала на свои. А краску мне подарили на Рождество — ведро краски, 13 килограммов, — смеется Татьяна.

И сама она, и ее соседки — не профессиональные маляры. Татьяна — нянечка в детском саду, другие жительницы дома тоже не занимались ремонтами. До потолков женщины не дотягиваются, что делать с входной группой, пока тоже не очень понимают: обшарпанные доски и разъехавшиеся плитки явно требуют рук профессионалов.

Зато к ремонту присоединись и другие соседи.

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С 1 января 2024 года ответственность за содержание девятиэтажки взяла на себя третья компания с очень похожим названием: ООО УЖК «Кировская Комфорт». Ее директором является Анастасия Рязанова (с августа 2019-го по апрель 2023-го она руководила ООО УЖК «Кировская»), владеют «управляшкой» два человека: Дмитрий Александрович Иванов и Павел Александрович Иванов.

По данным сервиса Fondgkh-nso.ru, состояние дома оценивается как исправное, данных о планируемом капремонте в базах нет. NGS.RU направил запрос в ООО УЖК «Кировская комфорт», чтобы узнать, планируются ли какие-либо ремонтные работы в доме № 209.

В 2022 году мы писали, как пенсионерка превратила обычный подъезд в хрущевке в образцовый, но только наполовину. Она потратила на это 300 тысяч рублей личных средств.

Взято Источник

11.01.2024