Проверьте, узнаете ли вы людей на фото после обработки от нейросети

22 февраля 2024, 12:10729Написать комментарий

В обработке фотографий наступила новая эра: чтобы посмотреть, как ты мог выглядеть в прошлом, достаточно просто скачать приложение — и нейросети за пару секунд переместят вас в 80-е. Редакция NGS22.RU взяла девять снимков алтайских знаменитостей и первых лиц края, а затем «состарила» их в ретростиле. Посмотрите, как по мнению нейросети выглядели бы наши политики и музыканты 40 лет назад.

Современные нейросети умеют не только обрабатывать фото, но и создавать собственные иллюстрации с нуля. NGS22.RU однажды просил искусственный интеллект сгенерировать пейзажи Барнаула. Посмотрите, что получилось.

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26.02.2024