реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Чиновник или поп-звезда: как выглядели бы алтайские знаменитости в 80-е

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Проверьте, узнаете ли вы людей на фото после обработки от нейросети

22 февраля 2024, 12:10729Написать комментарий

Чиновник или поп-звезда: как выглядели бы алтайские знаменитости в 80-е

В обработке фотографий наступила новая эра: чтобы посмотреть, как ты мог выглядеть в прошлом, достаточно просто скачать приложение — и нейросети за пару секунд переместят вас в 80-е. Редакция NGS22.RU взяла девять снимков алтайских знаменитостей и первых лиц края, а затем «состарила» их в ретростиле. Посмотрите, как по мнению нейросети выглядели бы наши политики и музыканты 40 лет назад.

Современные нейросети умеют не только обрабатывать фото, но и создавать собственные иллюстрации с нуля. NGS22.RU однажды просил искусственный интеллект сгенерировать пейзажи Барнаула. Посмотрите, что получилось.

Читать наши новости можно и в Telegram! Чтобы не пропускать интересные материалы и всегда быть в курсе событий, присоединяйтесь к NGS22.RU по ссылке.

Если вы стали очевидцем происшествия, сообщите нам по телефону +7 (912) 222-00-14.

Взято Источник
26.02.2024

горняк22 телеграм
Морозы ниже 40 градусов придут в Алтайский край

Морозы ниже 40 градусов придут в Алтайский край

Из-за аномально низких температур в регионе действует штормовое предупреждение Морозная…

Узнать больше
В Алтайском крае на нескольких участках сняты ограничения из-за непогоды

В Алтайском крае на нескольких участках сняты ограничения из-за непогоды

В регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды…

Узнать больше
Заводы в российском регионе передали государству по иску прокуратуры

Заводы в российском регионе передали государству по иску прокуратуры

Суд по требованию Генпрокуратуры передал РФ акции промышленной группы ЧЭМК…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp