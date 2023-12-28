Изучаем схему, которую очень сложно отследить — Росреестр не обязан это делать

В ноябре 2023 года председатель СНТ «Железнодорожник» Илья Марьясов из Новосибирска узнал, что еще два года назад ушлый садовод увеличил свой участок за счет общей земли товарищества. Схема оказалась настолько примитивной, хитрой и наглой одновременно, что он решил предупредить о ней и других садоводов: попасть в такую ситуацию может каждый. Далее — от первого лица.

В этом году я неожиданно осознал, что меня обокрали. Точнее, не меня лично, а скопом всех наших членов СНТ. Ушлый садовод прирезал к своему участку 10 квадратных метров, всего-то навсего 0,1 сотки. Причем сделал это так нагло и просто одновременно, что я даже не знаю: то ли возмутиться, то ли посмеяться, то ли ужаснуться, представляя, насколько может растянуться разбирательство.

Произошло это просто. Составляя смету, я увидел, что во время очередной переоценки кадастровая стоимость земли снизилась в два раза. В первую очередь это значит, что вместо 20 с лишним тысяч рублей налога на земли общего пользования мы теперь будем платить всего 11, и я могу уменьшить взносы для дачников. В процессе подсчетов решил посмотреть новую удельную стоимость 1 квадратного метра земли, и тут-то и увидел, что этих самых квадратных метров стало меньше.

Может показаться, что это ерунда, но, во-первых, по рыночной стоимости 10 кв. м — это 100 тысяч рублей. Во-вторых, при размере участка 10 на 30 метров 0,1 сотки — это плюс 1 метр, «отгрызенный» от общей дороги. Этот вопрос для меня принципиальный. Сегодня один распахал полосочку земли у себя за забором, завтра второй, послезавтра заборы оба перенесли… а в итоге, когда не дай бог понадобится заезжать на сузившуюся улицу пожарному КАМАЗу, он этого сделать не сможет.

Я сделал запрос в Росреестр и выяснил, что еще в 2021 году некий кадастровый инженер подготовил межевой план одного из участков на территории СНТ, сделал вывод, что он пересекает границы общей земли, и составил акт согласования границ. Из акта следовало, что я лично разрешил перенести границу и добровольно отдал садоводу 0,1 сотки. Правда, ни инженера, ни его план я в глаза не видел, зато результат был налицо: участок садовода увеличился, участок СНТ — уменьшился.

Зачем это дачнику, понятно: он построил капитальный дом слишком близко к границе участка (это противозаконно), пытался выпросить или хотя бы купить у СНТ кусок общей земли, а когда я отказал, решил сделать вот так. Предполагаю, что дальше он бы продал участок новому собственнику, предварительно снеся забор или просто сказав человеку: «вот, у меня неправильно участок огорожен, перенеси ограду сам». А там пусть этот новый, честный собственник с председателем друг другу нервы треплют. Деньги получены, все в порядке.

Но как такое вообще могло произойти? С неделю я всерьез думал, мог ли настолько утратить внимательность, что подписал какой-то левый документ. Может, я с ума сошел? Запросив оригинал акта, понял, что пока еще в своем уме. Номер паспорта — не мой, а подпись нарисована хоть и старательно, но явно не моей рукой. Вдобавок вокруг нее какие-то подозрительные «ареолы», очень напоминающие остатки оттиска печати СНТ.

Я поговорил со знакомыми и выяснил, что есть распространенная практика: кадастровый инженер не сам приходит для согласования границ к владельцу второго участка, а отправляет заплатившего ему собственника. Мол, пусть он распишется, что не против новых границ. Собственник возвращается, утверждая, что все согласовал, вот подпись и паспортные данные хозяина смежного участка. А кто там расписывался на самом деле — это уже дело десятое.

Потом эти документы сдают в Росреестр, который, как выяснилось, вообще не обязан проверять подлинность данных. Полбеды подпись — не почерковедческую экспертизу же им проводить. Но даже верность паспортных данных никто не проверяет. Просто регистрируют новые границы, и все. Наверное, очень сильно верят в честность людей.

Я написал жалобу на кадастрового инженера в СРО и сообщил, что намерен присутствовать при ее рассмотрении — закон такое позволяет. Кроме того, написал заявление о мошенничестве. Морально готовился к тому, что вместо разбирательства товарищи полицейские сразу вынесут отказ в возбуждении уголовного дела, и мне нужно будет идти в суд, добиваться возвращения границ в гражданском порядке, но вместо этого меня вызвали для получения образцов почерка.

Это, конечно, обнадеживающий факт, и я рано или поздно верну кусок дороги тем или иным правовым способом. Но есть кое-что, что все еще не дает мне покоя.

Прямо сейчас ваш сосед может приехать к вам на дачу с кадастровым инженером, потом предоставить ему подписанный акт согласования границ якобы с вашей подписью и паспортными данными, и вы не узнаете, что вас немножко обокрали, пока забор не передвинут физически.

Вы потом, конечно, побежите в полицию и суд, но есть сроки давности привлечения к уголовной ответственности и сроки исковой давности, и причина, по которой вы их пропустили, вряд ли покажется уважительной. Сами виноваты, нужно было в личном кабинете на сайте Росреестра проверять, не оттяпали ли у вас кусочек земли.

НГС направил запрос в Росреестр, чтобы узнать, действительно ли никто не проверяет данные собственников земли в актах уточнения границ, и сколько случаев, подобных описанному выше, уже произошло на территории Новосибирской области.

Ранее НГС опубликовал колонку сибирячки, которая нашла постановление мэрии о возможности строительства дороги прямо через ее дом.

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28.12.2023