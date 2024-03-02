Разбираемся, кому выставляют счета за обслуживание газовых плит и о каких суммах идет речь

2 марта 2024, 11:0090Написать комментарий

Россияне начали получать квитанции на оплату коммунальных услуг, в которых указана новая строчка — ТО ВКГО (техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования). Так, например, в Омске ввели ежемесячную абонентскую плату, в Екатеринбурге собственникам жилья с газовыми плитами пообещали выставлять счета раз в год. Всё это связано с новациями в законе о газоснабжении и Жилищном кодексе, вступившими в силу осенью. Наши челябинские коллеги из 74.RU рассказывают, когда ждать новых платежек жителям других городов, с какими компаниями нужно подписывать договор и в какую сумму обойдется обязательное обслуживание газовых приборов.

За что и почему надо платить

На самом деле, владельцы жилья в многоквартирных домах, где есть газовые плиты, и раньше платили за техобслуживание таких приборов. Кто-то заключал отдельный договор. У других за это отвечали управляющие компании — они нанимали специализированную организацию, которая обслуживала и внутридомовое, и внутриквартирное газовое оборудование.

Иногда получалось, что в доме работали газовщики из нескольких компаний. В одном районе жильцам приходилось платить за обслуживание приборов в своей квартире, в другом их проверяли бесплатно (на самом деле, плата была включена в графу «содержание жилья»). Всё это вызывало путаницу и массовые рейды лжегазовиков, которые ходили по квартирам и навязывали людям то ненужный ремонт, то установку дорогих счетчиков.

После участившихся взрывов газа в жилых домах в законодательство внесли изменения — поправки вступили в силу с 1 сентября 2023 года. Теперь за основу взят принцип «один многоквартирный дом — одна организация», то есть здание и квартиры в нем должна обслуживать одна и та же компания. При этом не абы какая, а газораспределительная организация, осуществляющая транспортировку газа именно к этому дому.

Что означает ВДГО и ВКГО

Газовое оборудование многоквартирных домов состоит из двух частей:

внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) — это общее имущество, к которому относятся стояки в доме, краны, расположенные в подъезде;

внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО), то есть индивидуальное имущество, расположенное именно в квартире (плита, колонка, водонагреватель или отопительный котел, первый кран в квартире, которым регулируется подача газа к плите или другому газовому оборудованию, а также подводка от него ко всем приборам).

Владелец жилья отвечает за исправность газового оборудования, установленного в квартире. А управляющие компании — за состояние внутридомового газового оборудования.

Жильцам многоквартирных домов надо запомнить: договор на техобслуживание оборудования внутри квартиры должен быть заключен с той же газораспределительной организацией, что обслуживает их дом. Поэтому прежде всего нужно обратиться в управляющую компанию (ТСЖ, ЖСК и другие) и уточнить, а с кем УК подписала договор.

— Заключать договор на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования — это обязанность владельца газового оборудования, — подчеркнули в Госжилинспекции. — Но собственники на общем собрании могут делегировать эти полномочия своей управляющей компании.

Кто и как подписывает договоры

Строго говоря, заключить договор на обслуживание плиты, колонки и прочего газового оборудования в квартире нужно было еще до 1 января 2024 года. В некоторых городах перед Новым годом были даже очереди из желающих переоформить или подписать важный документ.

Впрочем, ситуация в регионах разная. Например, в Екатеринбурге эту работу взял на себя единый подрядчик — все дома с газом обслуживает «Екатеринбурггаз». Компания будет выставлять счет на оплату раз в год — после выполнения ТО. Договоры с жителями Омска заключают четыре компании. Здесь пошли по другому пути — платежи разбили по месяцам и включили их отдельной строкой в квитанции за газ.

В Челябинске рынок внутридомового и внутриквартирного обслуживания, по сути, поделили компании «Челябинскгоргаз» и «Газэнергосервис». Но массовых рассылок платежек пока не видно.

По данным региональной Госжилинспекции на 16 февраля, в Челябинской области заключено и перезаключено 49% договоров от общего количества многоквартирных домов с газом.

Газовщики предлагают направлять заявки на заключение договора на сайте компании, по электронной почте, в мессенджерах и по телефонам диспетчерской службы.

Сколько стоит визит газовщиков

Владельцев всех российских квартир с газом прежде всего интересует, в какую сумму им обойдется новая/старая услуга. На сайте компаний опубликованы пространные прайс-листы. Видно, что размер платы за обслуживание внутриквартирного газового оборудования зависит от типа используемых приборов.

Мы выбрали несколько позиций для самых массовых ситуаций. Так, например, за обслуживание плиты с двумя и четырьмя горелками одна компания берет 1380 и 1828 рублей в год. Другая оценила свои услуги дешевле — 760 и 1010 рублей в год.

В то же время начальник Главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области Рашида Ковалева отметила, что к ним уже поступают обращения жильцов по поводу увеличения платы за обслуживание газового оборудования.

А региональная антимонопольная служба выдала предупреждение той компании, которая денег берет больше, усмотрев признаки нарушения закона о защите конкуренции, и поручила до 4 марта обеспечить социально ответственное ценообразование при формировании цен на услуги по техобслуживанию и ремонту ВДГО и ВКГО в жилых домах.

В другие компании тоже поступают вопросы о ценах, но там в основном пользуются официальной методикой.

— Расчет стоимости техобслуживания внутриквартирного газового оборудования осуществляется в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 387/пр от 29 мая 2023 года, — отметил гендиректор компании «Газэнергосервис» Виталий Бабкин.

При этом на недавнем общественном совете при Госжилинспекции он высказался за то, чтобы цену отрегулировали. После того как ФАС выдаст решение, все договоры будут откорректированы, пообещал Виталий Бабкин.

С февраля Госжилинспекция начала проводить семинары для городских и районных администраций, общественных организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и собственников помещений.

Напомним, что за уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования грозят штрафы (часть 2 ст. 9.23 КоАП):

гражданам — от одной до двух тысяч рублей;

должностным лицам — от 5 до 20 тысяч рублей;

юрлицам — от 40 до 100 тысяч рублей.

Взято Источник

02.03.2024