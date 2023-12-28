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Хватит переплачивать: проверьте, сумеете ли вы сэкономить на коммуналке

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Всего 9 правильных ответов, и цифры в ваших квитанциях станут меньше

Хватит переплачивать: проверьте, сумеете ли вы сэкономить на коммуналке

В ноябре правительство утвердило размеры индексации тарифов на коммуналку на 2024 год. Они отличаются от региона к региону, но так или иначе рост существенный — в среднем по стране он составит 9,64%. Новые тарифы начнут применять только в июле, однако уже сейчас не будет лишним вспомнить простые правила, которые помогут уменьшить суммы в квитанциях на оплату ЖКУ. Мы сделали этот тест, чтобы вы проверили свои знания и вспомнили, как можно сэкономить на коммуналке.

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